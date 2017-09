Tutte le curiosità delle finaliste di Miss Italia

Le finaliste di Miss Italia

Sabato 9 settembre si terranno le finalissime di Miss Italia: l’edizione numero 78 si concluderà a Jesolo in diretta televisiva.

Ma chi sono le finaliste? Ecco una breve sintesi delle ragazze, tra le quali si nasconde la regina della bellezza 2017.

LA SUDDIVISIONE PER REGIONE

Lombardia, Lazio, Campania: 3

Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sicilia: 2 Piemonte, Trentino, Friuli, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna: 1

LO STUDIO

27 ragazze sono diplomate, 3 sono diplomande.

Una è laureata in scienze infermieristiche, 3 sono laureande.

Ben 17 sono iscritte all’università, altre 3 hanno intenzione di frequentarla in futuro. Un’altra ha dovuto interrompere gli studi dopo la separazione dei genitori, ma sogna di diventare veterinaria.

Le professioni alle quali le ragazze ambiscono sono le più disparate: biologa, archeologa, avvocato, critica cinematografica, avvocato, manager, stilista, insegnante di scuola primaria, psicologa, neuropsicologa, ricercatrice nel campo farmaceutico.

5 lavorano e, in particolare, una di queste (la milanese Martina Bassi) studia relazioni pubbliche e lavora come cameriera da 4 anni per mantenersi università e viaggi.

SPORT, TEMPO LIBERO

10 miss praticano o hanno praticato la danza, alcune a livello professionistico.

Una miss ha studiato canto per 6 anni nella scuola di musica di RON, un’altra sta studiando canto al conservatorio dopo essersi diplomata al liceo delle scienze umane.

2 concorrenti hanno praticato atletica a livello agonistico. Sei hanno praticato nuoto fin da piccole, una di queste a livello professionale. Una miss ha fatto equitazione a livello agonistico, un’altra basket.

6 concorrenti vorrebbero diventare attrici e qualcuna ha già frequentato corsi di recitazione.

LA FAMIGLIA E LE AMBIZIONI

Le ragazze vivono in famiglia. In poche dichiarano di volerne costruire una propria.

La maggior parte di loro pensa innanzitutto a realizzarsi dal punto di vista professionale.

Quando sognano, coltivano ambizioni grandi ma le miss di oggi restano con i piedi per terra…

3 sognano la carriera televisiva e 3 quella di attrice.

In gara non ci sono mamme o mogli, per la prima volta dopo le edizioni degli ultimi anni.

LE CURVY

Tre sono curvy: arrivano una dalle Marche e due dalla Campania. Una di queste e tra le due riserve.

LE RAGAZZE CON ORIGINI STRANIERE

Sono tre, due delle quali nate in Italia: Samira Lui ha padre senegalese e mamma italiana; Elisa Rinalduzzi Aloys, nata ad Aversa, ha origini tanzane/nigeriane ed è stata adottata all’età di 3 anni da genitori campani. La terza, Anastasia Ochrav, è nata in Ucraina e si è trasferita in Italia all’età di 5 anni.

OCCHI E CAPELLI

22 miss hanno i capelli castani, 8 biondi, due li hanno neri e nessuna rossi (a Miss Italia i casi sono rarissimi). 17 hanno occhi castani; 8 hanno occhi verdi e 6 azzurri, soltanto una ha gli occhi neri.

ALTRE CURIOSITÀ

L’età media delle partecipanti è 20 anni. La più grande ha 26 anni (la marchigiana curvy), una ne ha 25, due ne hanno 24, la maggior parte di loro (ben 12) ha 19 anni, mentre sono quattro le diciottenni.

La più alte (1,80 m) sono due: Miss Milano e Miss Jesolo. La più bassa (1,68 m) è Miss Molise.