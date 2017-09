Tutti in sella con Zazà, nel nome di Scarponi

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Con un pensiero speciale all’amico Michele Scarponi, l’ex professionista varesino Stefano Zanini, oggi direttore sportivo del Team Astana, ripresenta la sua “Pedala con Zazà.

Domenica 17 settembre, con partenza e arrivo all’Oratorio San Carlo di Gorla Maggiore (via Cesare Battisti) i partecipanti pedaleranno in gruppo sul percorso di 47 chilometri disegnato tra la Valle Olona e Varese. Il ritrovo è fissato a partire dalle 8.00 mentre alle 9.00 sarà dato il via della minipedalata riservata ai bambini delle società ciclistiche varesine e alle 9.15 la partenza della “Pedala con Zazà”.

L’organizzazione è guidata dalla Società Ciclistica Canavesi; il pacco gara costa 10 euro mentre per acquistare la maglia celebrativa serviranno 15 euro. Il ricavato della manifestazione sarà, come di consueto, versato in beneficenza.

All’arrivo è previsto un aperitivo offerto dal Caseificio Palzola e dal Bar Caramamma con la possibilità di pranzare all’Oratorio San Carlo.

Chi si vuole iscrivere in anticipo lo può fare a Lozza (Bar Della Costa – 0332/263578), Marnate (Cicli Bianchi – 0331/602485), Fagnano Olona (Essebici – 0331/611831), Castellanza (Ciclo Due Motodue – 0331/505522) oppure allo stand della Fiera di Varese dedicata al ciclismo, alla “Pedala con Zazà” e alla “Pedala con i campioni”.

Come di consueto però, chi deciderà di partecipare all’ultimo momento può iscriversi anche prima della partenza, direttamente all’Oratorio San Carlo.