Tutti promossi senza verifiche: docente a processo

maturita 2014 studenti liceo ferraris

Dovrà rispondere di falso l’ex docente del Liceo Ferraris di Varese che nell’anno scolastico 2014/2015 insegnò matematica e fisica in alcune seconde e terze dello scientifico.

In seguito alla denuncia di alcuni genitori, il preside Carcano fece segnalazione ai carabinieri del sistema come dire “poco scientifico” con cui la docente assegnava i voti. I giudizi di fine anno furono tutti più che brillanti ma per i ragazzi il percorso scolastico fu un vero calvario con ripetizioni al pomeriggio per sopperire alle carenze dell’aula.

Al Tribunale di Varese si è aperto il processo contro l’insegnate supplente che dovrà fare luce su ciò che avvenne in quell’anno scolastico e, come hanno riferito gli studenti ascoltati dalla magistratura, perchè il secondo quadrimestre trascorse senza prove effettive per saggiare la preparazione degli studenti.

La scuola non si è costituita parte civile: « In questi casi – spiega il dirigente Giuseppe Carcano – è il Ministero la parte offesa che, comunque, ha ritenuto sufficiente l’avvio di un’indagine penale».