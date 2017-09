Tutto esaurito alla presentazione dei corsi Its InCom

presentazione offerta formativa a Busto in Campus Reti

Lavorare sul cloud, come si gestiscono le “reti”. Comunicare ai tempi di internet. Il marketing digitale. Sono questi i campi che verranno approfonditi nei 4 corsi della Fondazione Its InCom. ( per approfondire)

Ieri, giovedì 21 settembre, nel prestigioso Campus Reti in via Mazzini a Busto Arsizio, la Fondazione ha presentato l’offerta formativa 2017/2018.

Oltre un centinaio i presenti, ragazzi intervenuti per capire le potenzialità dei percorsi biennali e di quello annuale con particolare attenzione alle prospettive di lavoro.

La direttrice dell’istituto, professoressa Maria Rosaria Ramponi, ha sottolineato le positive performance di questo canale formativo post diploma che, a oggi, vanta tassi occupazionali superiori all’80% e che raggiungono il 98% nell’esperienza dell’InCom.

Il professor Mario Carrara ha spiegato velocemente i punti di forza di un’offerta indubbiamente recente, rispetto all’alternativa accademica, ma su cui il mondo delle aziende sta investendo in termini di collaborazione ed esperienza laboratoriale.

« Abbiamo volentieri accettato di ospitare questo evento della Fondazione – ha commentato il padrone di casa Bruno Paneghini di Reti spa – perché crediamo nella collaborazione tra scuola e mondo economico. Le imprese devono aprire le proprie porte e dimostrare ai giovani cosa avviene all’interno. Non è più tempo di chiuderci dento, ma di uscire per incontrare i lavoratori di domani. Sentiamo molto l’impegno di aiutare la scuola a preparare i ragazzi al futuro».

Per spiegare ai ragazzi presenti le prospettive e le caratteristiche di questi corsi, che hanno un’importante componente laboratoriale, le imprese partner: Eolo, Reti, Guttadauro, e noi di Varesenews coinvolti nel percorso di marketing digitale, abbiamo spiegato le potenzialità lavorative e il nostro impegno in campo formativo.

Tra i presenti anche ex studenti e attuali ragazzi impegnati nei corsi biennali che hanno raccomandato la scelta di Its InCom, risultata interessante e assolutamente performante proprio grazie alle esperienze di stage svolte.

Its InCom è attesa ora a Varese e, più precisamente, il 4 ottobre sempre alle ore 17.30 nella sede di Confartigianato in viale Milano 5.

Per informazioni sui corsi, la presentazione e i test d’ingresso: itsincom.it