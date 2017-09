Tutto esaurito in biblioteca per “Dislessia e ambiente educativo”

Tutto esaurito in biblioteca per l’evento dell’Associazione italiana dislessia che ha organizzato nei giorni scorsi un’iniziativa in biblioteca Frera dal titolo “Dsa e ambiente educativo“. Ospiti Luisa Oprandi, dirigente dell’istituto Comprensivo di Cunardo, e Cristiano Termine, professore associazione dell’Università dell’insubria.

L’evento è stato voluto dalla sezione cittadina dell’associazione, composta da genitori che hanno aperto la serata: «Stiamo cercando di promuovere l’ informazione e la formazione in merito per costruire un rapporto continuo positivo tra scuola e genitori – raccontano Mara e Carla -. Anche la scuola ha l’opportunità di crescere ed evolversi per arrivare a modificare il proprio metodo di insegnamento. L’obiettivo è di poter arrivare a soddisfare le esigenze attuali di tutti quei ragazzi che, nonostante le difficoltà che devono affrontare, sono fonte di meraviglia e di sapere per il nostro futuro. Perché fare questo evento a Tradate perché è una cittadina che copre un territorio importante con una rete di istituti fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi».