Tutto pronto per la Cronoscalata San Martino

Il tracciato è stato pulito e segnato già da giorni e i runners luinesi sanno che è tutto pronto per la cronoscalata che si disputerà domenica prossima.

Si tratta della prima cronoscalata “San Martino”, una gara podistica non competitiva aperta a tutti. Foto varie

Il programma prevede ritrovo e partenza a Voldomino, Luino, in via Gorizia 48 presso la vetreria Musso, dove sarà possibile lasciare l’auto nelle vicinanze del cimitero.

Alle 7.30 è prevista iscrizione e consegna del numero di pettorale. Il costo dell’iscrizione è di 8 euro compreso un buono del valore di 5 euro da utilizzarsi presso gli stand gastronomici della “Vuldomen Beer”; chiusura iscrizioni alle 9.00.

Alle 9.30 è prevista la partenza della cronoscalata per un percorso di 2,700 metri.Alle 11.30 ci sarà la premiazione degli atleti sempre presso la Vuldomen beer nell’area parcheggio ex pretura in via Asmara 56 con premi per i primi 6 classificati e la squadra più numerosa.

Per info contattare Fabrizio Luglio 3472989019 – luglio1970@gmail.com –

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.