Tutto pronto per la Festa dei Bambini, sperando nel meteo

L’Associazione Nidomipiace Onlus di Olgiate Olona anche quest’anno propone, per domenica 10 settembre, l’evento denominato “La Festa dei Bambini”, giunto alla quinta edizione, che si svolgerà dalle 14:00 alle 19:00 con il patrocinio dal Comune di Olgiate Olona.

Il programma ricalca quello delle precedenti edizioni, con però alcune importanti novità. Per un pomeriggio intero alcune vie adiacenti all’Asilo Nido Restelli saranno chiuse al traffico per ospitare un evento unico dedicato all’intrattenimento intelligente e creativo per i bambini di tutte le età.

Lungo le vie Nazario Sauro e Luigi Cadorna saranno attivi svariati laboratori creativi (costruzione di aeromodellini di carta, pittura con acquarelli, manipolazione argilla,realizzazione di di pesci di carta e barchette galleggianti, creazione di “bijoux” e collane, laboratorio “Fido, il cagnolino di plastica”, colora la tua maglietta), un laboratorio di dolci e pasticceria ed alcuni spazi gioco liberi.

Non mancherà l’animazione con la baby dance; immancabile il trucca bimbi e le sculture di palloncini.

Le importanti novità di questa edizione saranno il mago Nicolas che presenterà un divertentissimo spettacolo di magia e giocoleria, un mini bike bark, per mountain bike, allestito dalla società ciclistica G.S. Solbiatese (per cui bambini: venite con la bicicletta!!), un percorso ad ostacoli gonfiabile e, per i più piccoli, un super coloratissimo drago gonfiabile.

Nel vicino parco di Villa Shapira saranno anche presenti alcune associazioni sportive del territorio (A.S.D. Olgiatese Calcio, Kuan Chin Tao Asd e Bulls Rescaldina) che promuoveranno le loro attività coinvolgendo i bambini presenti. Sara anche presente il gruppo scout Agesci Valle Olona 1 che presenterà le attività svolte da gruppo stesso.

Come nelle edizioni passate, anche quest’anno a tutti i bambini verrà offerta una gustosa e sana merenda, e regalato un utilissimo gadget a ricordo dell’evento. “La festa dei bambini” non sarà solo un grande evento durante il quale i bambini e le famiglie potranno divertirsi imparando, ma è anche l’occasione per aprire la città ai bambini stessi trasformando lo spazio urbano in un luogo vivo e sociale.

Altra proposta interessante sarà il laboratorio di pasticceria organizzato con il supporto della Pasticceria Chiara di Olgiate Olona, dove i piccoli pasticceri potranno cimentarsi nel realizzare dolci o imparare a lavorare il cioccolato.

Il ricavato della manifestazione verrà interamente destinato a sostegno dei progetti di una Onlus del territorio che si occupa di affido e di sostegno ai minori in difficoltà. Per la partecipazione dei bambini ai laboratori ed alle varie attività verrà richiesto un contributo di 5 euro.

In caso di maltempo la festa sarà posticipata a domenica 17 settembre.

Tutte le attività vengono realizzate grazie al contributo di volontari, sia soci che non soci, che a titolo gratuito, collaborano e partecipano attivamente, ci sostengono e ci aiutano a realizzare i nostri progetti. Un particolare ringraziamento va alla Polizia Locale ed alla Protezione Civile per il supporto e la collaborazioni, indispensabili per la realizzazione dell’evento.

Contatti:

Roberto Lavezzari (presidente) – tel. 347 253 5686

nidomipiace.onlus@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/283631171700315