Tutto pronto per l’intitolazione della palazzina della cultura a Enrico Somarè

Sabato 23 settembre, il Comune di Travedona Monate dedica l’intitolazione della Palazzina della Cultura a Enrico Somarè, critico d’arte, letterato e intellettuale di inizio Novecento, nato qui nel 1889.

Il programma della giornata prevede alle 18 la cerimonia di intitolazione dell’edificio all’illustre cittadino di Travedona Monate e l’inaugurazione della mostra dedicata “Enrico Somaré. La vita e le opere”, a cura di Marco Tamborini nella Palazzina di via Verdi, per proseguire, alle 21, con “Il fischio magico”, concerto per pianoforte e fischio melodico di Elena Somaré, accompagnata dal pianista Gianluca Massetti.

Critico d’arte, poeta, fondatore e direttore della rivista di critica letteraria e artistica “L’esame”, Enrico Somaré è stato, senza dubbio, un punto di riferimento per artisti e letterati, poeti e pensatori dell’epoca. Ma Enrico Somaré è anche il padre di Sandro Somaré, uno dei pittori più attivi del Novecento, esponente delle avanguardie milanesi degli anni ‘60 e ’70, nonché nonno di Elena Somaré, fotografa, documentarista e unica solista di fischio melodico in Italia. A dimostrazione che l’attitudine artistica è ereditaria.

Nella sala Don Luigi Ponti, affacciata sul Lago di Monate, Elena Somaré proporrà un repertorio della tradizione classica e jazz: «Eseguirò brani – anticipa la Somaré – che probabilmente ascoltava mio nonno; sono gli stessi che sentivo in casa da piccola, riprodotti dai dischi che mio padre aveva ereditato: canzoni classiche del repertorio napoletano ma anche jazz degli anni ‘40».

In questi anni, Elena Somarè si è esibita in contesti prestigiosi, accompagnata da arpa rinascimentale, tiorba o pianoforte, al Piccolo Teatro di Milano, al Reial Cercle Artistic di Barcelona, all’Auditorium Parco della Musica e al Teatro Sistina di Roma; ha sostenuto il progetto “She Turban”, realizzato in collaborazione con la galleria Otto Zoo di Milano e dedicato a donne africane richiedenti asilo e rifugiate. Nel maggio 2016 è uscito il suo secondo disco, “Incanto”, dedicato alla grande melodia italiana, nel novembre dello stesso anno ha tenuto una conferenza TEDx al Teatro Sociale di Como sul fischio come strumento di innovazione musicale, mentre lo scorso agosto ha tenuto un concerto nell’ambito del Tribowl Jazz Festival di Incheon, in Corea del Sud.