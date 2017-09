Twiggy parla tutte le lingue del mondo

Anche Io 2014, la Language Night (inserita in galleria)

Domenica 26 settembre tornano Le Language Nights al Twiggy, ovvero il ciclo di incontri settimanali di scambio culturale e linguistico della comunità internazionale della provincia di Varese, si appresta ad inaugurare la sua sesta stagione.

In concomitanza con la Giornata Europea delle Lingue, il 26 settembre 2017, dalle ore 20 presso Twiggy Café in via De Cristoforis 5 a Varese, i cosiddetti Language Nighters si ritroveranno per un aperitivo per festeggiare insieme l’inizio della nuova stagione che offrirà ogni martedì un’occasione per esercitare gratuitamente le lingue straniere passando una serata in compagnia in un contesto informale.

L’evento, libero e gratuito, è patrocinato da SSML Varese, Istituto Universitario in Scienze della Mediazione Linguistica.