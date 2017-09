Ubi Banca, azioni per fidelizzare i manager

Ubi banca- Banca popolare di Bergamo

Stock option, cioè una certa quantità di azioni riservata ai dipendenti, per fidelizzare il personale ritenuto strategico per l’azienda. È questa la scelta fatta da Ubi Banca per sostenere il piano industriale 2019-2020. Un meccanismo semplice, già ampiamente collaudato da molte società, soprattutto negli Stati Uniti negli anni novanta, per stimolare i dipendenti a fare bene e a incrementare la propria produttività e migliorare così i risultati in termini di efficienza e redditività del gruppo per cui lavorano. In questo modo partecipano al rischio aziendale con la prospettiva di guadagnare se le cose andranno bene. Fino a oggi i manager di Ubi hanno già sottoscritto 400mila azioni per un valore di 1.600.000 euro.

(nella foto Victor Massiah, ad di Ubi Banca, durante la presentazione del piano industriale a Varese)

COME FUNZIONA

Il personale acquista direttamente sul mercato azioni della banca per una quota predeterminata della retribuzione annua lorda, azioni che rimarranno vincolate e indisponibili per tutta la durata del piano industriale. La quota di ciascun manager può aumentare a seconda del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano oppure per l’aumento del valore del titolo. L’eventuale premio maturato sarà riconosciuto in titoli azionari della banca per garantire l’allineamento tra gli interessi di tutti gli azionisti e stakeholder e quelli del management. La stock option concorre a formare il reddito imponibile del dipendente. (Fonti: Borsa italiana e Ubi Banca)