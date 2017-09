Ultimo test precampionato per la Openjobmetis

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

A una settimana dal via del campionato di Serie A la Openjobmetis di coach Attilio Caja è attesa all’ultimo test amichevole, il torneo “Roberto Ferrari” organizzato dalla Leonessa Brescia al PalaGeorge di Montichiari.

I biancorossi, che fino a oggi vantano un eccellente ruolino di marcia con 7 vittorie e 2 sconfitte, scenderanno in campo quest’oggi alle 18,30 – venerdì 22 settembre – nella prima delle due semifinali e affronteranno la Virtus Bologna.

La Segafredo è neopromossa in A1 ma è stata autrice di un mercato notevole: a Montichiari schiererà tra gli altri Pietro Aradori (appena rientrato dagli Europei) e Alessandro Gentile, due tra i maggiori colpi dell’estate dei canestri.

L’altra semifinale (20,45) è altrettanto interessante: i padroni di casa della Germani (che ha già battuto Varese al Trofeo Lombardia) se la vedranno con i polacchi dello Stelmet Zielona Gora, da tre stagioni campioni nazionali e pronti per disputare la prossima Champions League.

Sabato 23 sono in programma le due finali: alle 18,30 ci sarà la gara per il terzo posto mentre alle 20,45 verrà alzata la palla a due del match per il titolo.

LO SPECIALE – Tutto il precampionato della Openjobmetis

SUPERCOPPA A FORLI’

Mentre quasi tutte le formazioni di Serie A stanno rifinendo la preparazione, quattro club sono pronti a sfidarsi per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa, da qualche edizione allargata appunto a un poker di pretendenti.

Il torneo si disputa alla Unieuro Arena di Forlì, è sponsorizzato da Prozis, e si articola sulle due semifinali di sabato 23 e sulla finale di domenica 24. Il tabellone propone Milano-Trento e Venezia-Sassari: le vincenti si contenderanno il trofeo che Varese ha vinto una sola volta nel 1999.