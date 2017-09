Umidità negli edifici, ingegneri a convegno

Foto varie

Il prossimo 26 settembre dalle ore 14.30 alle 18.30 gli ingegneri di Varese si riuniranno presso la sede dell’Ordine, in Via Cavour 44, per parlare di umidità da condensa e da risalita.

L’evento prevede il riconoscimento di n. 3 crediti formativi professionali. Umidità da condensa e umidità da risalita capillare: come riconoscere le cause, gli effetti, le loro differenze e quali soluzioni adottare.

Il relatore è l’Ing. Lorenzo Nardi, Partner Specializzato MINERGIE® e membro SIA.

Il seminario ha come obiettivo la formazione completa sul soggetto dell’umidità nelle costruzioni: riconoscere le cause della condensa e della risalita capillare, le

manifestazioni dei vari tipi di umidità, le regole e i principi della corretta ventilazione, le norme sulla ventilazione, come risolvere i problemi causati agli edifici dalla condensa e dalla risalita capillare sia in fase di costruzione sia per il recupero/restauro.

Il seminario si terrà in collaborazione con due società specializzate nel risanamento dall’umidità e nella ventilazione meccanica controllata: Sanaclima Srl (www.sanaclima.com), che si avvale della collaborazione di professionisti esperti nel riconoscere il problema causato dall’umidità, così da fornire una soluzione mirata e completa, e Ostberg Italy Srl (www.ostberg.com), produttore leader a livello mondiale che propone soluzioni complete di ventilazione e di VMC.