Un corso di apnea per imparare a godersi il silenzio dell’acqua

La FIAS, Federazione Italiana Attività Subacquee presenta giovedì 28 settembre alle 21,15 presso la sede in Varese, Via Milazzo 35/A ( sopra la sede del circolo di Casbeno ) il corso Apnea: la presentazione sarà seguita da una prima prova in acqua, alle 22 presso la piscina Comunale di Varese, in via Copelli 7.

Il corso ha una durata di 16 lezioni in piscina, 10 lezioni di teoria e 2 uscite in acque libere.

Il corso è indirizzato ai neofiti ma anche apneisti autodidatti che vogliano migliorare la propria tecnica e immergersi in sicurezza.

Per ulteriori informazioni: mail: info@fias.varese.it Tel. 3490777647.