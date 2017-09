Un “corto weekend” al Sacro Monte

Tempo libero generica

Appuntamento al Sacro Monte di Varese con “Corto weekend”, un fine settimana dedicato a tutti gli aspiranti videomaker, professionisti e neofiti della camera.

Il format ormai collaudato dall’agenzia EventiAvanti è dedicato ai cortometraggi da realizzare in un solo weekend. Il tutto si svolgerà al Sacro Monte di Varese da venerdì 22 a domenica 24 settembre con inizio gara al venerdì sera e proiezioni finali la domenica sera.

Durante le serate di venerdì 22 e sabato 23 il pubblico verrà coinvolto dalle proiezioni, totalmente gratuite, di short film premiati con riconoscimenti, internazionalmente ambiti, in collaborazione con i principali festival di tutto il mondo, dal Giffoni Film Festival al Social World Film Festival, dal Festival dei Popoli e Religioni a Castelli in Aria, Festival Internazionale del Cinema Giovane di Bellinzona, fino al 74° Festival del Cinema di Venezia con il premio Giovani Autori Italia.

L’ingresso a Corto Weekend è totalmente gratuito, ma promuove la raccolta di derrate: un “Corto Circuito” alimentare promosso come etico evento da EVENTIAVANTI (http://www.eventiavanti.it/etico-evento-spettacoli-di-teatro-in-cambio-di-cibo.shtml), che culminerà nell’omaggio all’ideatore di MISTER LINEA, nel decennale della scomparsa di OSVALDO CAVANDOLI, in collaborazione con il FESTIVAL ITALA.

Corto Weekend sarà altrettanto impegnativo per la Giuria di professionisti del settore, convocati in cima alla Via Sacra per valutare i lavori “a prima vista” in sole quattro ore, dopo la consegna dei lavori alle 17 di domenica 24. La sera, alle 21, si terranno le premiazioni.

Per informazioni e partecipare al concorso http://www.cortoweekendsacromonte.it/