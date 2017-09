Un divano in autostrada. E’ quello che si sono trovati davanti molti automobilisti, percorrendo l’autostrada A8 in direzione Milano, nel pomeriggio di oggi, sabato 2 settembre, intorno alle 15 e 30.

Il divano si è sganciato da un’autovettura in marcia, sulla quale era stato caricato. E’ caduto sul manto stradale ma, fortunatamente, non ha provocato danni a persone o cose. Come spiegato dalla Polizia Stradale di Busto Arisizio, il divano è stato presto recuperato dai proprietari.

La foto è stata inviata da un nostro lettore.