Un giornata per scoprire cosa significa essere scout

Il gruppo Scout di Sesto Calende ha organizzato un nuovo evento per la riapertura. Si tratta di una singola esperienza giornaliera gratuita, aperta a tutti, e rivolta ad ogni bambino o ragazzo o famiglia del territorio per sperimentare concretamente, per un giorno, il grande “gioco” dello scoutismo.

L’evento è suddiviso in diversi passaggi esperienziali affinché ogni invitato potrà decidere se aderirvi in tutto o nella sola parte che lo interessa od incuriosisce.

La giornata del 23 settembre 2017 avrà il seguente programma:

– inizierà alle 15.30 di sabato presso la piazza pedonale di Sesto Calende centro (piazza Garibaldi) con un gioco a squadre che sarà occasione di caccia (con tesoro…) ai misteri e bellezze della città; alle ore 16.30 circa è prevista una pausa merenda nello spiazzo della Casa del Cuore (piazza Guarana, inizio Alzaia)

– seguirà verso le 19 presso la sede Scout di via San Piave, in frazione San Giorgio, la Cena del Trapper in cui ciascun partecipante, gruppo di amici o famiglia potrà confrontarsi (e, speriamo, sfamarsi…) con le astuzie ed abilità culinarie dell’Uomo dei Boschi che sa cucinare delizie anche senza fornelli e pentole.

– verso le 21.45 seguirà una “speciale” osservazione dello Stelle: attività di pensieri, racconti e ricerche nel cielo notturno stellato immersi nella magia del bosco presso la Chiesa di San Vincenzo.

– a seguire, chi lo desidera potrà sperimentare l’avventura di una notte in tenda nel nostro incantevole bosco.

Con questo mese riprende dunque l’attività del Gruppo Scout Agesci Sesto Calende 1 (gemellato con il Tradate) presso la sede scout di Via Piave 103: si parte con l’attività del Clan (ragazze e ragazzi dai 15 ai 20 anni) ma la Comunità dei Capi – che è responsabile e garante educativa delle attività proposte dal Gruppo – sta progettando a breve di riaprire anche il Branco dei Lupetti e Lupette (età 8-11 anni).

L’evento sarà quindi un’occasione per capire meglio i bisogni, le aspettative e le potenzialità del territorio con riferimento alla riapertura delle attività scout anche per le altre fasce d’età interessate dalla nostra proposta educativa.

Per maggiori informazioni o adesioni potete inviare una mail a: sc1-progetto@googlegroups.com; alysaru@gmail.com o benny.f96@libero.it