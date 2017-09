Un grande ballo insieme per riempire la nuova piazza

eventi comitato Cedrate Insieme

Dopo la grande partecipazione di cittadini per gli eventi del mese di giugno, la piazza Cardinal Martini a Cedrate è pronta ad ospitare altri due appuntamenti nel mese di settembre, sempre promossi in primo luogo dal Comitato Insieme per Cedrate (nella foto: mostra fotografica in piazza a giugno).

Questa sera, sabato 2 settembre, a partire dalle ore 21.00, il Comitato in collaborazione con “Pro Loco Gallarate” propone la serata “Musica e canto in piazza”, animata da Mirko Guida (Jolly Group).

Verranno eseguite musiche per balli di gruppo (liscio, latino/americano, rock and roll, caraibici…..) e verranno proposte canzoni di un vasto repertorio che comprende i “tormentoni estivi”, le canzoni del momento, un po’ di rock e naturalmente l’immancabile Occidentali’s karma vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Cantanti italiani, cantanti stranieri, gruppi storici in base alle richieste specifiche del pubblico presente potranno diventare “magicamente” la colonna sonora di un divertente e frizzante spettacolo serale.

Domenica 24 settembre è invece fissato il prossimo appuntamento: dopo l’evento di promozione del gioco degli scacchi, svoltosi nell’estate 2016, quest’anno si svolgerà il 1° Campionato Scacchistico Gallaratese Under 16. Sta diventando una piccola tradizione, basata sul fatto che la piazza comprende anche la riproduzione di una scacchiera gigante.