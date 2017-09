Un incontro per i risparmiatori danneggiati dalle ex banche popolari venete

il Banco Popolare sceglie gallarate per il centro decisionale della area lombardia nord

Venerdì 22 settembre, alle ore 18 allo Spazio Substrato in via Robbioni a Varese si parlerà di bad bank con l’avvocato Barbara Cirivello, presidente provinciale del Movimento Consumatori di Varese, l’economista esperto di finanza Enrico Bigli che parlerà della crisi del sistema bancario e la procedura di bail in, e l’avvocato Marco Gagliardi che spiegherà il decreto “salva banche”, argomento spinoso per migliaia di risparmiatori delle popolari venete, Veneto Banca e Popolare Vicenza, danneggiati dalla vendita delle azioni eseguita in violazione delle norme che regolano i servizi di investimento.

Un incontro per fare il punto della situazione, come spiega l’avvocato Cirivello «Movimento Consumatori, presente nel territorio varesino da oltre un decennio, si occupa di educazione finanziaria e tutela del risparmio. Attualmente siamo impegnati nella vicenda delle popolari venete: a seguito del decreto “salva banche” sono stati lasciati nella disperazione migliaia di famiglie che avevano riposto fiducia nella propria banca (mille solo nella nostra provincia), senza comprendere l’elevata rischiosità dei titoli acquistati e imprenditori che sono stati obbligati ad investire in azioni della banca per poter ottenere dei fidi per l’azienda (operazioni “baciate”). Con l’incontro di venerdì vogliamo spiegare alle persone cosa è la crisi di una banca e quali procedure si attivano a tutela dei correntisti, oltre che definire nello specifico le azioni poste a tutela degli azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza».

L’incontro è realizzato nell’ambito del progetto “consumatori responsabili” del programma generale di intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi dal Ministero dello sviluppo e conomico, e del progetto “Consumatori di giustizia 2.0.” finanziato da Regione Lombardia.