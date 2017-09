Un pomeriggio in movimento con la Festa dello Sport 2017

Foto varie

Csain (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e dal Cip ed ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno, che ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero, organizza con il Patrocinio del Comune e dell’Assessorato allo Sport, la Festa Dello Sport 2017 a Varese, in piazza della Repubblica, il 24 settembre dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

Un’importante occasione per le società sportive di presentare le proprie attività e i propri atleti, una giornata da vivere in nome dello sport, di chi lo pratica e per avvicinare maggiormente chi al momento è solo attratto.

Al centro della piazza sarà posizionato il palco, completo di impianto audio, che ospiterà le esibizioni delle varie discipline (danza, ginnastica, arti marziali, cheerleading, tiro con l’arco e tanti altri) delle società partecipanti.

Csain ha messo a disposizione aree di 3x3m con gazebo che saranno posizionati lungo il perimetro della piazza e che saranno personalizzati ed utilizzati dalle società a scopo promozionale.

La festa si concluderà con uno spettacolo di attori trampolieri del Centro Studi di Teatro Urbano.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3468718650