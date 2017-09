Un premio per il mitico Sandro Galleani

Foto varie di pallacanestro

Di premi, targhe e trofei ne ha piene le pareti e giustamente va fiero di ogni riconoscimento ricevuto durante la sua lunga, invidiabile e fantastica carriera. Ma da ieri Sandro Galleani, leggendario massaggiatore della pallacanestro varesina e italiana, ha un altro “monile” da mettere in mostra.

Galleani ha infatti ricevuto il premio “Giovanni Cherchi”, assegnato al miglior dirigente addetto agli arbitri della Serie A e consegnato in occasione della presentazione ufficiale del campionato 2017-18.

Da qualche stagione infatti, Sandro è entrato a far parte dello staff della società biancorossa con un ruolo differente rispetto a quello ricoperto per una vita (il massofisioterapista). Il suo compito oggi è quello di accogliere i “fischietti” che arrivano al PalA2a per le partite, di accompagnarli prima e dopo le gare, di assicurarsi che i loro spogliatoi siano in ordine, di garantire spazi adeguati per il riscaldamento e di rispondere alle loro necessità.

Un ruolo che Galleani ha preso sul serio e che porta a termine, in occasione di ogni partita, con la consueta signorilità ed efficienza.