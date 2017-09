Un sabato a tutto sport in centro

busto arsizio varie

Sabato 16 settembre torna la grande festa dello sport cittadino. Dalle 14 alle 19 nelle vie e nelle piazze del centro si svolgerà “Busto in…Sport”, manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione di ASSB, Distretto del Commercio, Coni Varese, Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani, con la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa.

Atleti, allenatori, dirigenti inviteranno a provare le varie discipline e daranno tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella ricchissima offerta del mondo sportivo bustese e scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze.

Osserva il vicesindaco e assessore allo Sport Stefano Ferrario: “sarà una grande palestra a cielo aperto, dove provare tutti gli sport che è possibile praticare in città, dai più tradizionali, come pattinaggio, scherma, calcio, danza, basket, ciclismo, arti marziali, volley, a quelli emergenti, come skateboard e spartan arena.

L’evento, nato qualche anno fa, sta prendendo sempre più piede, siamo orgogliosi del fatto che ogni anno le richieste di partecipazione siano in aumento. Abbiamo dovuto ampliare lo spazio dedicato all’evento, cito l’esempio dei campi da tennis che saranno posizionati tra via Fratelli d’Italia e piazza Garibaldi: l’anno scorso ce n’era uno, quest’anno saranno tre”.

Una settantina le società che non mancheranno all’appuntamento con l’importante vetrina, che evidenzierà anche il ruolo educativo e formativo che da sempre svolgono, anche in rapporto con la formazione scolastica. Un’opportunità per i più giovani e per le famiglie di conoscere da vicino e toccare con mano la qualità dello sport bustese, all’avvio della stagione sportiva. Lo spettacolo dello sport affascinerà anche i meno sportivi.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 17 settembre.