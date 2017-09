Un saluto all’estate nel segno della solidarietà

via Morosini

Il sole non smette si splendere, anche se finisce l’estate. Questo il senso del party benefico “Arrivederci Estate”, che sarà ospitato sabato 16 settembre, a partire dalle 20, presso Villa Monte Morone a Malnate. I proventi della cena, per la quale è richiesto un contributo di 50 euro a persona, saranno infatti interamente devoluti alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus, che ha realizzato e sostiene il Day Hospital di oncoematologia pediatrica presso l’Ospedale del Ponte di Varese, e alla Onlus Adiuvare (Associazione Diabetici Uniti Varese), a sua volta impegnata nel raggiungimento di ambiziosi progetti nel suo campo d’azione, in stretta collaborazione con l’Ospedale di Circolo e l’Ospedale Del Ponte di Varese.

Nel corso della serata sarà allestita una cena a buffet con accompagnamento di “live music”. Per la partecipazione è indispensabile prenotare, contattando la Fondazione Giacomo Ascoli al numero 0332/232379, oppure via mail a info@fondazionegiacomoascoli.it.