Un settembre “a tutto sport” a Cavaria

Foto varie di pallavolo

A Cavaria con Premezzo è un settembre con tante occsioni per vivere positivamente alcune giornate, infatti si possono seguire numerose iniziative legate allo sport.

Tutto ha avuto inizio domenica 10 con la gara di ciclismo “Trofeo Rabolli”, ormai giunta alla sua 22a edizione nella quale erano impegnati atleti della categoria allievi. Giovanni Pagani è stato il primo a tagliare il traguardo, è stato bello ed emozionante per il pubblico , come al solito, veder arrivare i corridori nell’ultimo tratto dell’impegnativa salita a Premezzo, applaudire il vincitore che alzava le braccia a mostrare, dopo le fatiche, la meritata vittoria.

Sempre domenica 10 settembre, alle 19.00 è iniziato il torneo di calcio organizzato dal Centro della Gioventù e dall’Avis Oggiona con S.Stefano e Cavaria con Premezzo. Sul campo zeppo d’ acqua la squadra cavariese “CdiG” ha aperto la sfida amichevole giocando contro le squadre dei paesi limitrofi, il tutto sotto una pioggia incessante che non ha dato tregua ai giocatori e agli spettatori. Gli stessi giocatori si alternavano al bar, preparando patatine e gustosi panini con salamella rendendo l’atmosfera ricca di impegno e voglia di vincere, ma anche allegra, profumata e collaborativa. Le partite si disputeranno ancora mercoledì 13, venerdì 15 e sabato 16 dalle ore 19.00 al campo dell’oratorio” Frassati ” di via Amendola.

Venerdì 15 settembre prenderà il via, nella palestra della Motrix in via Marconi, il “Torneo Schizzarotto”. Lo si disputa ormai tutti gli anni per ricordare che è proprio grazie a Lui che ha avuto inizio, e continua tutt’ora, il basket a Cavaria. Si sfideranno alcune squadre di serie C e D e altre, sempre maschili, under 15 e femminili under 14. Per tutti loro sarà una prova per controllare la situazione atletica, l’organizzazione delle squadre e i vari ruoli in campo. Per il pubblico servirà per dimostrare l’attaccamento al basket. Sicuramente non mancherà il tifo e la possibilità di vivere momenti coinvolgenti. Il “Torneo Schizzarotto” si svolgerà venerdì e sabato dalle 18:30 e domenica 17 tutto il giorno a partire dalle 10.00 alle 20.30.

C’è spazio anche per la Pallavolo: i bimbi delle classi della scuola Primaria “E. Toti” cominceranno ad avvicinarsi al mondo della pallavolo grazie alla collaborazione con il CSI dell’Oratorio di Cavaria.

«Il 30 settembre a chiusura del mese sportivo – conclude l’assessore allo sport Daniela Rabolli – ci sarà l’inaugurazione della mostra storica “Sempre Avanti e Sette Campanili – Oltre un secolo di storia “ alle ore 17.00 presso l’Antico Palazzo Comunale di via Ronchetti».