Un sit-in contro il degrado a piazzale Kennedy

Il futuro di piazzale Kennedy

L’associazione Confconsumatori di Varese ha organizzato un sit-in di protesta contro il degrado ambientale in cui si trova lo spiazzo adiacente le ferrovie dello stato. L’appuntamento è fissato per sabato 9 settembre alle ore 10 presso il piazzale Kennedy.

“Si tratta di un’iniziativa – spiegano – che vuole mettere al centro dell’attenzione il diritto alla salute dei varesini che giornalmente transitano nella zona e, anche, delle persone che da anni vivono accampate nel vecchio magazzino delle ferrovie. Invitiamo a partecipare al sit-in tutta la cittadinanza e le autorita’ cittadine, sindaco, vice sindaco, componenti la giunta ed il consiglio comunale, per cercare di trovare in breve tempo una risoluzione soddisfacente per tutti”.