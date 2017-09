Un sorriso per il Ponte: la grande ludoteca torna in piazza

Domenica 1 ottobre torna “Un sorriso per il Ponte”. La tradizionale festa di piazza con tantissimi giochi e attrazioni per tutta la famiglia e un gustosissimo stand gastronomico organizzati dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso per sostenere il polo materno infantile di Giubiano.

Dalle 10 alle 19, nelle piazze di Varese Centro ci saranno decine di laboratori creativi, clown, gonfiabili, trenino, bolle giganti, truccabimbi, spettacoli di gran magia, circo, animazione, Supereroi, Star Wars, fiabe, teatro, con i cani, acrobazie, l’ospedale dei pupazzi, Pompieri per un giorno con i Vigili del Fuoco. Una giornata da non perdere a favore dei bambini in ospedale.

SCOPRI DI PIU’ http://www.ilpontedelsorriso.com/un-sorriso-per-il-ponte-2/