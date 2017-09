Un team varesino si gioca lo “scudetto” del barbecue

Foto varie

C’è una squadra di Varese che è in lizza a vincere lo “scudetto”. Non parliamo però, in questo caso, di una disciplina sportiva, bensì del barbecue: una specialità culinaria che in questi anni ha preso sempre più piede al di fuori delle mura domestiche e di quelle della ristorazione, proponendo un numero sempre maggiore di competizioni su scala nazionale e internazionale.

I “Porci Scomodi – Uncomfortable Pigs” sono attualmente in cima alla classifica del campionato nazionale WBQA a una gara dalla fine della stagione (del circuito faceva parte anche la “Smoke on the Lake” organizzata dall’Agricola di Varese), e a ottobre voleranno in Irlanda per partecipare al Mondiale di BBQ insieme a un centinaio di altre squadre provenienti da tutti i continenti.

Per prepararsi all’ultima prova tricolore i “Porci Scomodi” prenderanno parte nel prossimo fine settimana al “Brianza Barbecue Factor”, gara organizzata all’interno del Brianza Beer Festival - manifestazione legata alle birre artigianali – nell’area feste di Mariano Comense. Alle griglie ci sarà la squadra quasi al completo con il capitano Luca “Meso” Mesiti, Aldo Scutteri, Franca Loretti e Claudio “Peru” Perusin.

La gara brianzola si articolerà su due categorie: il Mistery Box – preparazione che verrà comunicata il giorno stesso della gara – e Chef’s Choice, piatto libero con ingredienti completamente a cura del team. Le premiazioni riguarderanno i primi cinque di ogni categoria oltre alla classifica generale (Overall), somma delle due graduatorie distinte. E sulla mensola dei Porci Scomodi, c’è ancora parecchio posto per i trofei.