Un trofeo internazionale per un team tutto varesino in mongolfiera

“Ieri pomeriggio si è concluso il “trofeo aerostatico Internazionale Città di Capannori” con la vittoria del nostro Team!”.

L’annuncio sulla pagina Facebook del team Arcadia Fly Team da parte del varesotto Stefano Venegoni, il ragazzo di 18 anni di Fagnano Olona che abbiamo conosciuto qualche tempo fa grazie ai suoi giri in mongolfiera in provincia.

Ieri, domenica 17 settembre, Stefano Venegoni e il suo equipaggio (formato da Davide Venegoni, Lisa Venegoni, Ivana Canavesi e Giuseppe Giabbattino) hanno vinto un importante premio.

“Il trofeo si é composto di tre “task” di cui due “caccia alla volpe” e un “Fly in”. Grazie al Comune di Capannori per aver organizzato questo fantastico evento sportivo, a tutti i piloti in competizione e i rispettivi equipaggi che hanno avuto un comportamento corretto e sportivo e a tutti quelli che ci hanno sostenuto fino alla fine! Ora si mira ad allenarsi per i campionati italiani del prossimo anno!” spiegano.