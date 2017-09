Un video per chiedere di salvare la casa di riposo di Agra

Un video girato all’interno della casa di riposo di Agra dall’Associazione Articolo 3 per chiedere che la struttura non venga chiusa.

Nel video diverse testimonianze che raccontano la loro esperienza all’interno della RSA “Albertini Vanda” di Agra che ospita 60 utenti e 40 dipendenti e che proprio oggi, sabato 30 ottobre, dovrebbe terminare la sua attività.

Il comitato operatori e parenti intanto, ha organizzato un open day per la giornata di domani, primo ottobre, per coinvolgere i cittadini e attivare una raccolta firma.

“A seguito della «non volontà politica » di mantenere aperto un servizio di qualità – si legge nel manifesto di presentazione – come quello funzionante da 2 anni nella RSA Albertini Vanda e nella prospettiva che 60 ospiti vengano sfrattati, sradicati e smistati in altre RSA lombarde e che 50 operatori perdano il lavoro, vi invitiamo a venire ad Agra per sostenere la nostra causa e per contattare la qualità assistenziale offerta». La raccolta firme in difesa della casa di riposo è già partita: chiunque voglia mostrare solidarietà può recarsi negli uffici della RSA in via Roma 9

TUTTA LA VICENDA DELLA CASA DI RIPOSO DI AGRA