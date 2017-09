Un weekend tra le nuvole

meteo vento

Nel fine settimana tempo nuvoloso e possibilità di piogge, come riportato dal Centro Geofisico Prealpino. Nella giornata di oggi, venerdì 29 settembre, il cielo sarà in parte soleggiato con cielo velato da nubi alte e foschia. Nuvolosità più densa ed estesa dal pomeriggio e in serata. Asciutto con possibilità di piogge serali sulle Alpi.

Nella giornata di sabato sarà nuvoloso con ancora un po’ di sole tra le foschie sulla pianura al mattino con aumento della nuvolosità dal pomeriggio. In serata e nella notte cielo coperto con deboli piogge isolate limitate ad Alpi e Prealpi.

Domenica cielo molto nuvoloso ma asciutto o solo brevi, deboli piogge nella notte e al mattino su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio qualche schiarita, soprattutto sulla pianura. Neve solo oltre 2500m.