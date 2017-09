Un weekend tra scienza e natura con la Schiaparelli

Tempo libero generica

E’ ormai arrivato l’autunno e con esso riprendono gli appuntamenti “Tra Cielo e Terra” organizzati dalla Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” che gestisce l’omonimo Osservatorio sul monte Campo dei Fiori e il Centro Geofisico Prealpino.

Sabato 23 alle ore 21, presso la Sala Montanari del Comune di Varese (via dei Bersaglieri) il prof. Luca Molinari, docente di Fisica presso l’Università di Milano, terrà una conferenza su “La gravità: dalla mela di Newton alle onde gravitazionali”.



Quando Maxwell unifico` le forze elettriche e magnetiche, s’accorse che le nuove leggi prevedono l’esistenza di onde, e grande fu la sua sorpresa quando riconobbe che la comunissima e meravigliosa luce e` un’onda elettromagnetica. Anche Einstein, quando scrisse le equazioni della sua teoria della gravitazione (la relativita’ generale), si accorse che ammettono soluzioni ondose. Ci sono voluti cent’anni per la captazione diretta delle onde gravitazionali, con strumenti sensibilissimi che aprono una nuova finestra sull’universo.

Verranno raccontate alcune tappe fondamentali della storia della gravita`, dalla mela di Newton alle recenti scoperte, passando per gli esperimenti di Cavendish e di Eotvos, che svilupparono strumenti per studiarla, divenuti utili alla geologia.

La teoria della relativita` generale non riguarda solo i fenomeni astrofisici. La rete dei GPS, che ci localizzano in auto, in montagna, ed e` preziosa in tante ricerche, sarebbe inservibile se non tenesse conto degli effetti della gravita` terrestre sugli orologi in orbita.

Domenica 24 sarà invece la natura della montagna varesina a presentarsi in tutta la sua bellezza autunnale presso l’Osservatorio di Campo dei Fiori: dalle 10 alle 15.30 sarà possibile effettuare dei percorsi guidati tra i sentieri del bosco a cura degli esperti dell’Oasi LIPU Palude Brabbia, che da anni collaborano con la Schiaparelli per eventi speciali che coniugano natura e astronomia. E anche in questo caso sarà possibile visitare l’Osservatorio con le cupole astronomiche, la stazione meteorologica e quella sismica facente parte della Rete Sismica Nazionale. Saranno a disposizione laboratori didattici per i bambini e i telescopi per l’osservazione del Sole. La giornata è aperta a tutti, è gratuita e non è necessaria la prenotazione.