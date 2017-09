Una discussione, due lauree: doppio titolo all’Insubria

Una laurea in matematica già di per sé ha un valore dato il minor appeal tra i giovani di questo percorso. Il titolo che Alessia Pina sta per ottenere, però, varrà anche doppio perché la discussione della tesi sarà duplice: per l’Università dell’Insubria e per la Linneaus University di Växjö della Svezia.

Venerdì prossimo la studentessa venticinquenne di Canzo discuterà alle 13 nell’Aula Magna di via Valleggio e con videocollegamento con la Linneaus University la tesi di laurea magistrale che le permetterà di ottenere sia il titolo di Laurea Magistrale in Matematica conferita dall’ateneo di Como, sia il Master in Mathematics and Modeling conferito dall’università svedese.

Il suo lavoro è dedicato agli aspetti avanzati della crittografia RSA su estensioni algebriche degli interi: il relatore della tesi è il professore svedese Per-Anders Svensson della Linneaus University, il relatore interno è il professor Valerio Monti del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia.

La laureanda sosterrà la discussione in inglese davanti alla doppia commissione di laurea internazionale, infatti i docenti svedesi parteciperanno alla seduta in videoconferenza, inoltre, dopo la presentazione della tesi della candidata, secondo le procedure della Linneaus, uno studente svedese svolgerà il ruolo di controrelatore e proporrà domande alla candidata.

Alessia Pina ha trascorso il secondo semestre del suo primo anno di corso di laurea magistrale in Svezia, dove ha sostenuto cinque esami, e ha deciso di preparare la sua tesi di laurea con un relatore svedese.

«I programmi di Linnaeus e Insubria sono complementari – spiega Alberto Setti, presidente del corso di laurea – questo permette a chi sceglie di puntare al doppio titolo di acquisire un largo spettro di competenze, dalla matematica pura alle applicazioni nell’ambito della finanza e della teoria del rischio».