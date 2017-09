Una giornata di sport per tutti in piazza delle Tessitrici

Al via sabato 16 settembre la II edizione di “Malnate Sport per Tutti”, per promuovere la pratica dello sport ed uno stile di vita sano, e per stimolare la curiosità verso discipline sportive meno conosciute, ma attive sul territorio.

La manifestazione, aperta a tutti, si svolgerà dalle 10.00 alle 18.00 in Piazza delle Tessitrici.

Alle 16.00 è prevista la cerimonia di premiazione degli sportivi malnatesi.

L’evento fa parte della rassegna culturale R-Estate a Malnate, organizzata dall’Assessorato alle Culture. In caso di maltempo sarà annullato.