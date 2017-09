Una legnanese tra i titoli nazionali di Miss Italia

le 18 titolate

In attesa della proclamazione di Miss Italia 2017, che per la quinta volta si svolgerà a Jesolo sabato 9 settembre a partire dalle 21, sono stati assegnati i 18 titoli nazionali, e tra loro c’è una legnanese.

La 19enne Francesca Valenti è diventata miss Alpitour. Francesca abita a Legnano con mamma Elena, papà Gianni e il fratello Alessandro ed è da poco diplomata al liceo scientifico.

Le finali del Concorso, che si concluderà domani sera, sabato 9 settembre, saranno in diretta televisiva: in onda dalle 21.10 al Pala Arrex su La7 e La7d. Ad organizzare il tutto Patrizia Mirigliani, la regista Giuliana Baroncelli, gli autori televisivi e Francesco Facchinetti, impegnato nella conduzione per il secondo anno consecutivo.

TUTTE LE MISS NAZIONALI

Miss Miluna – Alice Rachele Arlanch 07 (Trentino Alto Adige)

Miss Equilibra – Linda Pani 14 (Veneto)

Miss Tricologica – Sara Croce 02 (Lombardia)

Miss Rocchetta Bellezza – Roberta Di Re 24 (Lazio)

Miss Alpitour – Francesca Valenti 19 (Lombardia)

Miss Dermal Institute – Anna Passalacqua 26 (Sicilia)

Miss Eleganza Joseph Ribkoff – Martina Bassi 10 (Lombardia)

Miss Simpatia Interflora – Maria Francesca Guido 04 (Calabria)

Miss Giadamarina – Ilenia Bravetti 25 (Marche)

Miss Fria – Carola Briola 18 (Piemonte)

Miss Cinema Caffè Motta – Francesca Ena 1 (Sardegna)

Miss Sport Freddy – Laura Coden 29 (Emilia Romagna)

Miss Sorriso Daygum – Adelaide Compagno 11 (Sicilia)

Miss Babyliss – Teresa Caterino 23 (Campania)

Miss Benessere del Monte – Giulia Franco 9 (Emilia Romagna)

Miss Very Normal Size – Daniela Mazzaferro 12 (Marche)

Miss TV Sorrisi e Canzoni – Federica Calemme 27 (Campania)

Miss Diva e Donna – Alice Rachele Arlanch 7 (Trentino Alto Adige)

Si aggiungono ai titoli speciali già assegnati:

Miss Italia Coraggio – Rossella Fiorani 31-riserva (Marche)

Miss Italia Talento – Maria Cristina Lucci 17 (Campania)

Miss Italia Chef – Samira Lui 19 (Friuli Venezia Giulia)