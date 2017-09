Una mattinata di sport intorno al Lago di Varese

Il giro intorno al Lago di Varese

Prima hanno sfrecciato le tre ruote dell’handbike, poi tutti di corsa lungo la provinciale a percorrere l’intero anello del Lago di Varese. Si è svolta nella mattinata di domenica 24 settembre l’ottava edizione del Giro intorno al Lago, la corsa organizzata dal Gruppo Amatoriale Maratoneti Whirlpool e dalla Polha Varese, in collaborazione con Africa & Sport e il Velo Club Sommese.

Una gara che, come ogni anno, è soprattutto una festa per le centinaia di atleti, appassionati o semplici “corridori della domenica” che hanno scelto di cimentarsi nell’impresa.

La manifestazione comprende la “3 ruote intorno al lago”, corsa in handbike quest’anno valida per assegnare anche il titolo regionale; la gara podistica “Il Giro del lago di Varese” da 24,3 chilometri e, da quest’anno, anche la gara non competitiva da 10 chilometri dalla Schiranna a Cazzago Brabbia e ritorno. Più di un migliaio i partecipanti alle tre gare.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono state chiuse, a seconda degli orari di passaggio, tutte le strade del percorso intorno al lago fino al passaggio degli atleti.