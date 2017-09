Una mostra fotografica per cambiare il concetto di donna

Mostra fotografica Io donna? Varese

Un “aperimostra” e una serata sulle donne, per le donne.

Galleria fotografica Mostra fotografica Io donna? Varese 4 di 5

“Io donna?” è il titolo della serata in programma venerdì 22 settembre ne “Il baretto” di Carola in via Castellini 45 a Varese dalle 18.30.

L’idea è quella di passare una serata insieme, bevendo un aperitivo e osservando le fotografie realizzate da Irene Penta, Marco Vantaggiato, Elisabetta Errico, Laura Massarenti e Alice Ballerio, organizzatrice dell’evento.

«Questa mostra rappresenta l’idea di una donna forte, testarda, che combatte e guarda avanti – spiega -. Un’idea diversa da quello che siamo abituati a vedere. Basta avere sempre e solo la solita idea di donna».

La serata servirà anche per lanciare il progetto “Donna nel mondo”, quattro incontri nel mese di ottobre dedicati al mondo femminile, dalla prevenzione al ruolo della donna/mamma, dagli archetipi alla consapevolezza fino alla donna nel mito e nei racconti (tutti i martedì dal 3 al 24, dalle 19.45 alle 22, 10 € con aperitivo a buffet su prenotazione al numero 0332311460).