Una passeggiata tra arte e natura

Tempo libero generica

Teatro Periferico organizza una passeggiata che unisce la bellezza della natura al piacere dell’arte e del buon cibo. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 settembre a Ferrera di Varese. Le guide del CAI conducono il gruppo di visitatori tra sentieri e piste ciclabili di una delle aree più interessanti tra la Valganna e la Valcuvia e durante la camminata sono previste soste animate da performance di danza (a cura della coreografa e danzatrice di Sanpapié Lara Guidetti), concerti di musica classica (Le Flhar Sister e il trio composto da Serena Conte e Fratelli Pioppo) e divertenti “lazzi” di Commedia dell’arte con gli attori di Teatro Periferico.

Il percorso, in tutto 12 km praticabili con scarpe comode e cappellino per il sole, conduce alla scoperta di un patrimonio storico e naturalistico di grande rilievo, come la Cappelletta di San Gemolo (punto di partenza), la Torbiera del Pralugano, la Badia di Ganna, il Maglio di Ghirla, il Mulino Rigamonti, le Grotte dell’Orrido di Cunardo, l’Atelier Ceramiche Ibis, Le Cascate Fermona. L’avventura comincia alle 9 del mattino e si conclude alle 18.30 a Ferrera di Varese.

Il pranzo è compreso nella quota di partecipazione (25 euro, sconti per famiglie con bambini e gruppi) e si terrà presso Strada dei Sapori nel Maglio di Ghirla con i prodotti dell’azienda agricola Ul Sasson. La prenotazione è obbligatoria entro il 21 settembre: info@teatroperiferico.it; 3341185848; 3406458291 – 3386824730 – www.teatroperiferico.it.

Sabato 23 Settembre / dalle 09.00 alle 18.30 / Valganna – Ferrera di Varese

Domenica 24 Settembre / dalle 09.00 alle 18.30 / Valganna – Ferrera di Varese

La partecipazione all’intera giornata ha un costo di 25 €, pranzo incluso (servizio navetta escluso). Riduzioni per famiglie, bambini e gruppi. Prenotazione obbligatoria, entro giovedì 21 Settembre. Contatti: info@teatroperiferico.it; 3341185848; 3406458291 – 3386824730. Informazioni: www.teatroperiferico.it.