Una settimana di festa per il patrono di Solbiate Arno

Tutto pronto a Solbiate Arno per la Festa Patronale: l’edizione 2017 prevede un lungo ed articolato programma che mette centro l’oratorio, oggetto di ampie ristrutturazioni, ma anche la storia e la tradizione con la sfilate delle Contrade che hanno animato per anni il Palio.

La Mission degli organizzatori continua ad esser il donare per alcuni giorni alle persone spunti e stimoli per provocare sorrisi e momenti di relax attraverso attività ludiche, proporre un’offerta culturale e di incontro, momenti di spettacolo ed intrattenimento in genere. Il tutto sotto la regia del parroco don Paolo Croci.

Il primo appuntamento è per venerdì 22 settembre quando alle 18.30 verrà celebrata la Messa Solenne Memoria di San Maurizio con i don che hanno attraversato la vita della comunità di Solbiate, poi in oratorio per “la Cena in amicizia” che precederà lo spettacolo dell’associazione Ballafon: “Abbattiamo i Muri”.

Sabato 24 sarà la giornata dedicata allo sport e ai giovani. Alle 16.30 prenderanno il via i tornei di calcio e pallavolo. La serata in termini gastronomici avrà uno stile giovane che con l’apertura del punto di ristoro Solbiate Arnold’s che vuole rievocare un po’ i fast food americani. Alle 21:00 il concerto dei “da Zero a Liga” cover band tributo a Ligabue.

Domenica 24 sarà aperta alle 10 dalla S.Messa solenne, mentre le attività animeranno il pomeriggio, dedicato alla famiglia, ai giovani e allo stare insieme.

Dalle 14.30 all’interno dell’Oratorio (via Chinetti) saranno attivi i laboratori creativi, un grandissimo laboratorio Lego, i gonfiabili uno di grandi dimensioni e uno che sarà una sorta di pista per le macchinine a pedali, la pesca, stand che racconteranno le attività delle associazioni del paese e stand degli artigiani locali.

Alle 16 tutta l’attenzione sarà per la “Sfilata storica delle contrade” che si snoderà per le vie del paese e balli medievali. Alle 21 lo spettacolo del mago cabarettista Max Bunny and Friends, conosciuto ai più per la partecipazione a “Italia’s Got Talent”.

Alle 22.30 “Lancia il tuo sogno”: le Lanterne Volanti dedicate ai bambini e alle 23 i Fuochi d’Artificio di Solbiate Arno.

Sabato 30 settembre alle 20 ritorna la proposta della cena interculturale “A tavola con le regioni d’Italia e i paesi del mondo” dove sederanno alla stessa tavola e mangeranno lo stesso cibo i cittadini italiani e non che convivono a Solbiate Arno.

Domenica 1 ottobre si festeggerà l’Oratorio e l’Associazione Genitori. Durante la S.Messa, che verrà celebrata sul campo esterno dell’Oratorio, verranno benedetti i diari scolastici e consegnati i mandati agli educatori del paese. Nel pomeriggio i bambini e i ragazzi potranno partecipare a giochi organizzati dagli animatori.

Gli aggiornamenti della Festa Patronale sono consultabili sulla pagina facebook