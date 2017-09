Un’auto ogni due abitanti nei garage varesini

Foto varie

I varesini posseggono 55.272 mezzi a motore, ovvero, uno ogni 1,46 abitanti (anziani e neonati compresi). Un numero interessante da approfondire, proprio ora che il piano della sosta appena introdotto in città ha rimesso al centro del dibattito il tema della mobilità.

Per questo abbiamo scavato nei dati sui veicoli circolanti in Regione Lombardia (qui il link) estraendo in particolare i numeri sui mezzi privati nel territorio del comune di Varese. Questo perché questi dati sono un segnale importante per comporre un’analisi delle abitudini di trasporto dei cittadini (seppur molto parziale rispetto a tutti gli elementi necessari ad avere un quadro completo).

Eccoli dunque nel dettaglio tutti questi numeri a partire dalla suddivisione delle principali tipologie di mezzi posseduti. Per la grande maggioranza, infatti, si tratta di automobili: ben 41.929 sono quelle che si trovano nei garage dei varesini. 6.788 sono le moto e 3.357 gli autocarri. Il resto sono mezzi che si suddividono in categorie speciali.

Un quinto di tutti i mezzi è stato immatricolato negli ultimi 5 anni (12.886), tre quinti negli ultimi 10 anni (27.222). Più di 7mila mezzi hanno, invece, più di 20 anni fa. Ecco nel dettaglio tutte le immatricolazioni dei mezzi dei varesini anno per anno.

Abbiamo cercato anche di capire che tipo di alimentazione hanno tutti questi mezzi e come la benzina la faccia ancora da padrona. Sono, infatti, 35mila i mezzi alimentati a benzina e solo 17mila quelli a gasolio. Segue a grandissima distanza il GPL con 710.

Un elemento importante, seppur i numeri siano ancora molto piccoli, riguarda il mercato delle auto ibride benzina/elettrico. A Varese parliamo in totale di quasi 400 unità ma con una forte crescita negli ultimi anni. (Teniamo conto che questo modello di auto viene anche incentivato da molte politiche sulla viabilità. A Varese, ad esempio, nel nuovo piano della sosta è prevista l’esenzione per queste auto a determinate condizioni).

Se guardiamo la classificazione ambientale dei mezzi a motore appare subito una netta prevalenza di EURO4 con 14mila mezzi circolanti. Ecco nel dettaglio la suddivisione complessiva.

Infine, ecco i numeri che riguardano l’intera provincia di Varese dove ci sono ben 577.754 mezzi (dati ACI 2016).