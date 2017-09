Unità cinofile in stazione, 70 persone controllate

legnano

Settanta persone controllate, cinque persone segnalate (tra cui due minorenni) e informazioni preziose raccolte per risalire ad alcuni pusher che operano in zona stazione ferroviaria. È questo il bilancio della vasta operazione messa in campo ieri dagli agenti della Polizia Locale di Legnano in collaborazione con le unità cinofile della Polizia Locale di Milano e Brescia.

Circa 15 operatori, in abiti borghesi e in divisa, e quattro “colleghi” a quattro zampe hanno passato al setaccio le diverse aree di aggregazione della città, in cui si sono avvertiti fenomeni di degrado e insicurezza. In particolare i controlli hanno riguardato i giardini di via Diaz adiacenti gli istituti scolastici Dell’Acqua e Bernocchi, l’area verde “Falcone Borsellino”, l’area del centro Commerciale Cantoni e la zona retrostante la stazione ferroviaria.

In totale sono stati identificate e controllate 70 persone, delle quali cinque, di cui due minorenni (una ragazza di 14 anni rumena e un ragazzo di 16 anni italiano) sono state trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale: per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura così come previsto dal testo unico sugli stupefacenti.

Nel corso dell’attività sono state inoltre rinvenute dai cani antidroga e sequestrate nove dosi hashish pronte per essere spacciate e sono stati raccolti elementi sufficienti per risalire ai detentori della sostanza che saranno presto identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria. L’intervento è stato articolato anche con la finalità di prevenzione nelle aree adiacenti gli istituti scolastici della città e in quelle aree in cui, grazie a un costante monitoraggio e osservazione del personale della Polizia Locale, sono state riscontrate criticità di sicurezza urbana e degrado diffuso.