Uno sportello decoro urbano per far lavorare meglio la squadra antidegrado

Sporcizia e degrado

Per una città più bella e curata il Comune di Varese ha deciso di dotarsi di uno sportello per il Decoro urbano. “Vogliamo prima di tutto raccogliere le esperienze dei cittadini innamorati della propria città che vogliano prendersi cura di Varese e fare proposte per renderla ancora più bella. Dovrà essere un luogo da cui far partire energie positive per la città”. Così Dino De Simone, assessore all’Ambiente del Comune di Varese.

Grazie all’apertura dello sportello sarà più semplice fare segnalazioni all’amministrazione e alla squadra incaricata, presentare suggerimenti e proposte per rendere più bella e curata la città. La squadra antidegrado sarà dunque a diretto contatto con i cittadini per velocizzare e rispondere con maggiore tempestività alle sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza in materia di tutela del decoro e della vivibilità dell’ambiente urbano. L’obiettivo è quello di migliorare così l’efficienza, l’operatività e il coordinamento della squadra istituita dal Comune lo scorso febbraio. Allo sportello si potranno trovare anche le Guardie ecologiche.

Lo sportello aprirà nelle prossime settimane e sarà collocato presso l’assessorato all’Ambiente e Verde pubblico di via Copelli e sarà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Sempre in materia di verde e ambiente l’amministrazione ha deciso anche per l’apertura di uno sportello dedicato alla gestione dei rapporti con i cittadini che si occupano degli orti urbani. Presso lo sportello si potrà, tra le altre cose, anche fare richiesta di assegnazione di uno spazio dedicato agli ortisti e pagare il canone di utilizzo delle aree messe a disposizione dall’amministrazione.

Lo sportello “orti urbani” sarà collocato presso l’assessorato all’Ambiente e Verde pubblico e sarà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il mercoledì dalle 14.00 alle 16.30.

“L’idea nasce dalla volontà di aprire maggiormente le porte degli uffici comunali ai cittadini instaurando un rapporto diretto in particolare su un argomento così importante come quello del decoro urbano e dei beni comuni – prosegue De Simone -. Vogliamo migliorare l’efficienza della squadra antidegrado che abbiamo instituito qualche mese fa per renderla operativa anche grazie alle segnalazioni e proposte che ci arriveranno dai cittadini. La squadra deve diventare sempre più efficiente e stiamo aumentando anche le risorse messe a disposizione. Per quanto riguarda gli orti urbani abbiamo raccolto un’esigenza che ci proveniva da molte persone di avere uno spazio fisico con orari e tempi adatti alle esigenze di chi si prende cura dei nostro orti”.