Uno studente varesino premiato per la “Miglior tesi sul Parlamento europeo”

Giuseppe Zafonte, studente di Varese laureato all’Università Statale di Milano in Scienze Internazionali e Istituzioni europee, è stato premiato per la “Miglior tesi sul Parlamento europeo”.

Una premiazione avvenuta a Trento martedì 26 settembre all’incontro dal titolo “Dialogo sull’Europa”, organizzato da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) e dall’associazione giovanile Social Catena.

Giuseppe ha vinto il premio come “Miglior tesi sul Parlamento europeo”. La tesi, dal titolo “Tra codecisione e informalizzazione: il ruolo del Parlamento europeo nel processo di decision-making” ha affrontato un tema di grande rilevanza benché ancora poco noto all’opinione pubblica, come ha spiegato Luisa Chiodi: “Negli ultimi 20 anni, infatti, con il Trattato di Amsterdam nel 1999 e poi con il Trattato di Lisbona nel 2007, il Parlamento ha notevolmente accresciuto il suo ruolo nel processo decisionale europeo. Per cui oggi è dotato di poteri legislativi e di controllo esecutivo paragonabili a quello dei parlamenti nazionali. “Un Parlamento, dunque, passato da istituzione marginale ad attore centrale nel sistema di governance europeo, consentendo una maggiore legittimità democratica dell’UE”, ha concluso la direttrice di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.