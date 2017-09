UST, il corso per diventare “cercatori di persone”

Foto varie

Diventare tecnici di ricerca, volontari preparati per intervenire su diversi scenari quando qualcuno si perde o necessita di essere soccorso.

È questo l’obiettivo del corso che sta per partire a Varese organizzato da Unità di soccorso tecnico – Ust Ricerca e Soccorso Persone.

Il corso sarà presentato martedì 12 settembre alle 21 al Villaggio Cagnola, sede del Parco Campo dei Fiori, in località Rasa di Varese.

Per saperne di più già da ora è possibile guardare questo video appositamente realizzato per l’occasione, dove ci si può fare un’idea delle attività svolte.

Per info, il sito UST