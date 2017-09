Uyba, bentornato Mencarelli

Foto varie di pallavolo

Rientrato dopo un’estate d’oro con la Nazionale Under 18, coach Mencarelli è arrivato ieri sera al Palayamamay dove ha assistito all’allenamento delle sue farfalle, guidate da Marco Musso e oggi è pronto a prendere in mano le redini della squadra.

Le prime parole di coach Marco Mencarelli sono ovviamente rivolte all’estate delle azzurrine, che gli ha dato anche tanto entusiasmo e carica per affrontare una grande stagione in biancorosso: «L’emozione di quest’estate con la nazionale è stata grande. Eravamo consapevoli della nostra forza, ma durante il mondiale abbiamo affrontato con grande determinazione avversari che ci hanno messi in difficoltà: Turchia e Repubblica Domenicana su tutti. Il mega recupero da 18-24 in semifinale? E’ stato il più grande gap colmato che io mi possa ricordare nella mia carriera: un concentrato di continuità al servizio, contrattacchi pregevoli, quattro difese estreme che ci hanno permesso di ribaltare la situazione».

«Tutto questo – prosegue Mencarelli – mi dà energia in vista della stagione alla UYBA: sono convinto

che potremo fare un ulteriore passo in avanti, dopo un mercato che ha portato a costruire una squadra che potrà avere un ottimo equilibrio di gioco, con competenze ben coperte in tutti i ruoli anche in panchina. Le assenze delle giocatrici impegnate con le nazionali? Non lo vedo come un problema, le troveremo ben allenate. Gli arrivi di queste ragazze saranno scaglionati, quindi potremo inserire le nuove gradualmente, senza particolari problemi. Ci vorrà certo un po’ per avere l’affiatamento del gruppo, ma il campionato è lungo: l’anno scorso ha vinto Novara, che non aveva avuto uno start eccellente; avremo tempo per costruire una UYBA competitiva in tutte le competizioni che andremo a disputare».