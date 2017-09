Uyba, la semifinale del trofeo Bellomo è sua

uyba - club italia

Con la vittoria per 3-1 (25-16, 23-25, 25-11, 25-23) contro il Club Italia, la Unet E-Work Busto Arsizio si aggiudica la semifinale del Trofeo Mimmo Bellomo, in un Pala Borsani di Castellanza dove non è mancato l’affetto dei tifosi biancorossi.

Grande emozione per Vittoria Piani e Alexandra Botezat che la scorsa stagione hanno vestito la maglia azzurra del Club Italia e per Busto una rosa ancora non al completo, per i diversi impegni di diverse atlete con la maglia della nazionale.

Nonostante una condizione fisica e di amalgama di gruppo ancora da perfezionare, le farfalle hanno mostrato un buon gioco, riuscendo a contenere le giovani e volenterose avversarie.

Mencarelli ha messo in campo Dall’Igna in regia, Diouf opposto (per i primi tre set, prima di lasciare spazio a Piani), Gennari e Wilhite in banda, Stufi e Botezat al centro, Spirito libero.

La migliore della attaccanti è stata Wilhite, con 17 punti, seguita da Gennari (12) e Diouf (11). Bene Stufi e Botezat al centro, buona la distribuzione di gioco della palleggiatrice e prestazione altissima per il libero, Ilaria Spirito.

Bilancio positivo per Gennari, che sottolinea la presenza di un gruppo che può fare bene: “Non sapevamo bene cosa aspettarci da questa partita, ancora nel pieno della preparazione e con Diouf e Wilhite arrivate da poco. Abbiamo fiducia, questo è bel gruppo e le basi su cui lavorare ci sono, per cui sono molto positiva. L’aver recuperato lo svantaggio nell’ultimo set è stato importante perchè ci ha mostrato che sappiamo fare dei break e reagire ai momenti negativi che in una partita ci possono sempre essere. A livello personale sono abbastanza soddisfatta: erano diversi mesi che ero fuori dal campo, devo anche io prendere confidenza, ma sono sulla buona strada”.

Domenica la UYBA scenderà in campo per la finalissima contro la SAB Legnano, in una sfida che odora di A1. Si parte alle ore 15 con la finalina tra Club Italia e Brescia e a seguire, la finale

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Club Italia 3-1 (25-16, 23-25, 25-11, 25-23)

UYBA: Dall’Igna, Diouf 11, Stufi 9, Botezat 7, Gennari 12, Wilhite 17, Spirito (L), Piani 4, Negretti 1, Badini ne, Monza ne, Peruzzo neBattute vincenti 9, errate 9. Muri: 6.

CLUB ITALIA: Morello 4, Enweonwu 13, Fahr 8, Pietrini 14, Nwakalor 12, De Bortoli (L), Fucka ne, Malual 7, Cortella 1, Omoruyi, Tonello (L2), Turco, Mangani 1, Bulovic.

Arbitri: Micali e Marconi di Pavia.

Note. Busto: battute sbagliate 9, ace 9, muri 6. Club Italia: battute sbagliate 23, ace 3, muri 8.

Spettatori: 500 circa