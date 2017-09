Vaccinazioni: basta una telefonata per entrare scuola

Vaccinazioni

Una telefonata certificata sarà la garanzia per essere ammessi a scuola. Da oggi, mercoledì 6 settembre, il numero del Centro unico di prenotazione di Regione Lombardia 800.638.638, da rete fissa e 02.999.599, da rete mobile, è abilitato per tracciare e trasmettere alle Ats di riferimento le chiamate effettuate dai genitori per richiedere le vaccinazioni. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera annunciando l’attivazione del servizio di registrazione delle telefonate di prenotazione delle vaccinazioni, in virtù della possibilità di autocertificazione del ‘riscontro positivo della telefonata’.

«Con l’emanazione della Circolare dell’1 settembre – ha spiegato l’assessore – il Ministero, grazie alle sollecitazioni di Regione Lombardia, ha introdotto alcune semplificazioni delle procedure per l’iscrizione dei bambini a scuola, contemplando anche il ‘riscontro positivo della telefonata’ effettuata ai Cup per prenotare la vaccinazione. Per questo motivo abbiamo formato gli operatori del nostro call center che registreranno nome, cognome e codice fiscale del minore che si intende vaccinare. Le informazioni raccolte saranno successivamente trasferite alle Ats di riferimento».