Vaccinazioni: nessun bimbo fuori dagli asili varesini

Gli studenti della scuola media statale Ugo Foscolo durante il primo giorno di scuola, Torino, 10 settembre 2013. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Due bambini allontanati da scuole dell’infanzia e nidi a Milano e Sesto San Giovanni. Il primo giorno di entrata in vigore della legge sulle vaccinazioni obbligatorie ha registrato in Lombardia due episodi di allontanamento.

È lo stesso assessore al Welfare Giulio Gallera a commentare gli episodi: « Quello che e’ accaduto questa mattina a Milano e Sesto San Giovanni, con l’intervento delle forze dell’ordine chiamate per impedire l’ingresso a scuola di due bambini, e’ proprio ciò che avremmo voluto evitare con il nostro ‘Percorso formale di recupero dell’inadempimento’».

Per i genitori inadempienti scatta ora il percorso di recupero attraverso cui i medici tenteranno di convincere, entro 40 giorni (10 sono concessi alle scuole per inviare elenchi nominativi alle Ats), i genitori reticenti a ricredersi e acconsentire alla vaccinazione. In caso contrario, coerentemente con l’obiettivo della legge che e’ aumentare la copertura vaccinale, verranno avviate le procedure per la segnalazione e la sanzione.

In Lombardia, dall’ultima rilevazione eseguita il 7 settembre, è emerso un incremento degli appuntamenti per la profilassi da 21.190 a 32.957, pari al 56%, e dei certificati vaccinali rilasciati da 106.618 a 154.444, pari al 45%.

In provincia di Varese tutto si è svolto regolarmente: « Abbiamo solo un paio di casi ma riguardano la scuola dell’obbligo» ha dichiarato il direttore dell’Ufficio scolastico di Varese Claudio Merletti. Per i genitori non in regola scatterà la procedura di convincimento che potrà portare alla comminazione della sanzione pecuniaria nel caso più estremo.