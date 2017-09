Vaccinazioni obbligatorie: 47 i bimbi non in regola

Vaccinazioni

Sono 47 i bambini non in regola con il calendario vaccinale nel Varesotto. I dati sono stati comunicati oggi, venerdì 22 settembre, dall’assessore al Welfare lombardo Giulio Galera.

In tutta la Lombardia sono 717 i bambini della fascia d’età prescolare che non hanno presentato la documentazione richiesta e non hanno dimostrato di aver attivato la procedura di presa in carico.

Secondo i dati forniti dal ATS Insubria lo scorso 24 agosto, in provincia risultavano da regolarizzare 4000 bimbi: in un mese resta da regolarizzare la posizione di poco più del 10% .

Da settimana prossima, quindi, la Regione provvederà immediatamente a contattare le loro famiglie per attivare il recupero dell’inadempimento e permettere alle scuole ( nidi e infanzia) di accogliere gli iscritti.

«Il dato si riferisce – ha spiegato l’assessore – alle comunicazioni ricevute dalle nostre Ats alla data di ieri, così come da indicazioni di legge, da 180 strutture, tra nidi e scuole dell’infanzia. Un dato che reputiamo essere non definitivo, sia perchè qualche aggiornamento continua ad arrivare in queste ore, sia perche’ le strutture presenti su tutto il territorio sono circa 5.000. Appare, dunque, piu’ realistico pensare che ci siano dei ritardi da parte delle strutture scolastiche a rispettare i tempi sull’invio degli elenchi, previsti dalla legge”.

Il dato varesino è stato dichiarato da ATS Insubria che sovrintende le province di Como e Varese dove 26 strutture scolastiche su 833 hanno contato 104 bambini che non hanno presentato la documentazione. A livello assoluto, la situazione di Comasco e Varesotto è tra le più problematiche se si pensa che nel Milanese 30 scuole ( su 1865 ) hanno registrato 85 iscritti non in regola. Il più alto numero di iscritti non in regola si registra a Pavia dove 15 strutture su le 212 presenti hanno segnalato 113 irregolarità.