Vandalizzata la fontana della piazza di Arnate

Se ne discuteva solo nelle ultime settimane, tra qualche problema, proposte per la modifica, favorevoli e contrari. E ora la fontana di Arnate torna d’attualità a causa di un atto vandalico.

Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 settembre 2017, la povera fontana di piazza Zaro è finita nel mirino di vandali che – approfittando dell’assenza d’acqua – hanno spaccato le luci che illuminano la fontana e gli ugelli dell’acqua. A segnalare il brutto episodio anche la presidente della Consulta Arnate-Madonna in Campagna, Rossana Lombardo.

«Sono stata lì settimana scorsa e ho raccolto un po’ di richieste e pareri, tanta collaborazione e idee, poi stamattina mi hanno chiamato per informarmi che era stata danneggiata» spiega Lombardo. Sul posto sono poi intervenuti Polizia Locale e gli assessori Francesca Caruso e Sandro Rech. «I danni sono per fortuna limitati, forse sono entrati a giocare a calcio» rassicura l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech.

Pochi danni, ma il seppur piccolo atto vandalico riaccende l’attenzione sul destino della fontana. «Credo sia un problema che si deve risolvere» dice Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. «Se n’è parlato molto, ora questo episodio ripropone l’idea di fare qualcosa». Martignoni non solo si riferisce alla vigilanza e al contrasto al vandalismo, ma anche a soluzioni strutturali: «Visto quello che è successo, si potrebbe cogliere l’occasione per intervenire e inserire qui il monumento dedicato ai Caduti di Nassirya, come è stato proposto da Fratelli d’Italia». L’idea era stata avanzata nei giorni scorsi da un militante locale di FdI, come alternativa al semplice mantenimento della fontana o alla boutade della trasformazione in fioriera.