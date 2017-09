Varese a Inveruno per trovare la giusta via

Varese - Pro Sesto 4-3

L’inizio non è stato buono, ma il Varese arriva da una confortante vittoria contro la Pro Sesto che dovrebbe aver portato una nuova aria positiva nell’ambiente biancorosso. Domenica 24 settembre (ore 15.00) Ferri e compagni scenderanno in campo al “Garavaglia” di Inveruno per dimostrare che tutte le ambizioni di alta classifica non sono vane.

Mister Salvatore Iacolino non dovrebbe portare cambi all’undici titolare visto una settimana fa al “Franco Ossola”. In porta Bizzi, Careccia e Granzotto sulle fasce difensive con Bruzzone e Ferri in mezzo. A centrocampo il cervello è Magrin, affiancato da Monacizzo e Zazzi, mentre più avanti Palazzolo e Rolando agiranno alle spalle di Longobardi. In panchina dall’inizio, ma pronti a entrare dalla panchina i due ex Battistello e soprattutto Repossi.

Sono otto i punti in classifica per i gialloblu guidati da mister Achille Mazzoleni. Dopo le due vittorie in partenza contro il Castellazzo (2-0) e a Seregno (4-3), sono arrivati i pareggi contro Borgaro (1-1) e Chieri (3-3). Come dimostrato in questi anni, la fase offensiva dell’Inveruno è spumeggiante, bella da vedere, ma anche molto pratica, come dimostrano i dieci gol messi a segno finora. Ancora da registrare invece la difesa, che fino ad ora ha subito sette reti.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Come sempre potrete commentare live o interagire con gli hashtag #direttavn e #inverunovarese via Instagram e Twitter.