Varese-Como, il match program di VareseNews

Foto varie di calcio

Domenica 10 settembre (ore 15) il “Franco Ossola” sarà la cornice del derby tra Varese e Como, gara valida per la seconda giornata del Girone A di Serie D. In questo articolo, aggiornato quotidianamente, raccogliamo tutte le informazioni sul match.

IMPIANTO E BIGLIETTI

Stadio: “Franco Ossola”, piazzale De Gasperi, Varese

I tagliandi per il settore ospiti: al “Franco Ossola” Varese ci sarà posto per 500 tifosi del Como che, però, potranno assistere al match soltanto in curva sud, costo del biglietto 10 euro. Per gli altri settori è stata vietata la vendita a tutti i residenti in provincia di Como.

LO STATO DI FORMA

I NUMERI DEL DERBY

44 sono le gare in cui si sono incontrate dal 1928 a oggi

16 le vittorie del Varese

13 quelle del Como

15 i pareggi

8 gli anni senza derby

Gli ultimi nella stagione 2009/2010: 1-1 al Sinigaglia (gol di Ebagua), 1-0 al Franco Ossola (gol di Del Sante).

#DIRETTAVN E SOCIAL

Hashtag dedicati (Twitter/Instagram): #direttavn – #varesecomo

